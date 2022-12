India: Congresso, la marcia di Rahul Gandhi nel Paese è giunta al centesimo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, celebra oggi i cento giorni della “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), l’iniziativa intrapresa da Rahul Gandhi per raccogliere idee e consensi nel Paese, attraverso un confronto con le comunità locali su problemi come la disoccupazione, l’inflazione e l’integrazione sociale. “Le urla d’amore riecheggiano nel rumore dell’odio. Tra aspettative infrante, si stanno stringendo legami di fiducia. Il flusso della storia sta prendendo una nuova direzione”, si legge in un tweet del Congresso. Oggi Gandhi, affiancato nel suo viaggio da altri dirigenti e da attivisti, è a Dausa, nello Stato del Rajasthan; nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa a Jaipur e in serata nella stessa città un concerto all’Albert Hall. Il viaggio, iniziato il 7 settembre da Kanyakumari, nel Tamil Nadu, dovrebbe durare cinque mesi, per concludersi a Srinagar, nel Jammu e Kashmir, dopo un percorso di oltre 3.500 chilometri attraverso 12 Stati. Finora sono stati attraversati otto Stati e 43 distretti e restano da percorrere altri 737 chilometri. (segue) (Inn)