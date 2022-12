India: Congresso, la marcia di Rahul Gandhi nel Paese è giunta al centesimo giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Rahul Gandhi, nato il 19 giugno 1970 a Nuova Delhi, è figlio di Rajiv e Sonia Gandhi, nipote di Indira Gandhi e pronipote di Jawaharlal Nehru: padre, nonna e bisnonno hanno tutti ricoperto la carica di primo ministro; Indhira fu uccisa nel 1984 da due guardie del corpo sikh mentre Rajiv fu assassinato da un’attentatrice suicida delle Tigri Tamil nel 1991. Per motivi di sicurezza da giovane Gandhi ha trascorso molti anni all’estero studiando, spesso sotto pseudonimo, in varie università degli Stati Uniti (Harvard University, Rollins College) e del Regno Unito (Trinity College, Cambridge, dove ha conseguito il Master of Philosophy). Ha lavorato a Londra per la società di consulenza Monitor Group prima di fondare a Mumbai la società di servizi Backops Services Private. È entrato in politica e in parlamento nel 2004, difendendo e conservando il seggio di Amethi anche nelle elezioni del 2009 e del 2014. È diventato vicepresidente del Congresso nel 2013 e presidente alla fine del 2017, subentrando alla madre Sonia, per dimettersi nel 2019, dopo la sconfitta alle elezioni politiche, in cui è stato eletto deputato nel Kerala, nel collegio di Wayanad. (segue) (Inn)