India: Congresso, la marcia di Rahul Gandhi nel Paese è giunta al centesimo giorno (3)

- Rahul è l’erede di quinta generazione della dinastia politica Nehru-Gandhi, il cui capostipite Motilal Nehru, padre di Jawaharlal, resse la presidenza del Congresso più di un secolo fa nel 1919-20. Alle elezioni di ottobre per la presidenza del partito, undici comitati statali e territoriali del partito hanno approvato risoluzioni a sostegno del suo ritorno al vertice: Rajasthan, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Bihar, Pondicherry, Jammu e Kashmir, Jharkhand, Orissa e Haryana. Tuttavia, Rahul ha scelto di non ricandidarsi aprendo la strada all’elezione di Mallikarjun Kharge, che si è insediato il 26 ottobre. Negli ultimi 50 anni ci sono stati solo due brevi periodi in cui il partito è stato guidato da un esponente estraneo alla famiglia Gandhi: dal 1991 al 1996 con Narasimha Rao e dal 1996 al 1998 con Sitaram Kesri. Poi è seguita la presidenza quasi ventennale di Sonia Gandhi, la più lunga. (segue) (Inn)