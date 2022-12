Legge Bilancio: Civica (Uil), Roma rischia 300 milioni in meno su spesa corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Comune di Roma, a seguito dei provvedimenti della finanziaria e della sentenza della Corte dei Conti "rischia 300 milioni in meno sulla spesa corrente, e questo significa che si rischia di bloccare le assunzioni. E poi si dice che mancano i progettisti per i progetti del Pnrr". Lo ha detto il segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica, nel corso della manifestazione di Cgil e Uil in corso ora in piazza della Madonna di Loreto, a Roma. (Rer)