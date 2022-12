Torino: Lo Russo su caos neve, ereditato Piano della precedente amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano neve che era stato predisposto negli anni scorsi dalla precedente amministrazione non ha funzionato come avrebbe dovuto. Questo ci permetterà di fare delle valutazioni partendo da ciò che ha funzionato e ciò che no, per adeguare il Piano neve. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in merito alle polemiche sui disagi causati dalla nevicata che ieri ha colpito la Città. "Sicuramente non ha agevolato il traffico in uscita dalla Città, in particolare modo sulla tangenziale e sull'area Metropolitana. Così come lo sciopero dei mezzi pubblici. Tutti questi sono elementi che non possono certamente essere la sola causa dei disagi che i Torinesi e non solo hanno vissuto, non ci dobbiamo occupare della Città e lo faremo. (segue) (Rpi)