Torino: Lo Russo su caos neve, ereditato Piano della precedente amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono state alcune lacune organizzative. Non tanto sulla numerosità dei mezzi, quanto per gli ingorghi di traffico che hanno portato al rallentamento delle operazioni di pulizia. Ad ogni modo, per un giudizio più puntuale ci sarà una riunione tra l'assessora Foglietta e i tecnici dove verrà poi predisposto anche il nuovo Piano neve. Anche l'assenza di pneumatici anti-neve ha causato ingorghi", ha concluso Lo Russo. (Rpi)