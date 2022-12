Vaticano: Papa, la pandemia ha destabilizzato la nostra vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria". Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio per la 56esima Giornata mondiale della Pace. Il santo Padre ha sottolineato come la pandemia "ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà". Francesco ha quindi sottolineato gli effetti tragici del Covid che ha "toccato alcuni nervi scoperti dell'assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze", che hanno minato la pace. "Raramente gli individui e la società progrediscono in situazioni che generano un tale senso di sconfitta e amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere – l'osservazione del Papa - in questo senso, la pandemia sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità". (Civ)