Spazio: Pasquali (Telespazio), nuova legge necessaria per aprire nuove opportunità e attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una nuova legge spaziale è necessaria perché si aprono nuove opportunità e nuove attività”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, Luigi Pasquali, al convegno “Una Legge italiana per lo Spazio”, in corso alla Camera dei deputati in occasione della Giornata nazionale dello Spazio 2022. Pasquali ha poi sottolineato che oggi “l’essenza del settore spaziale è la continua trasformazione e la pervasività delle tecnologie” che avranno impatti rilevanti. “È importante che la nuova normazione con soffochi l’innovazione, per questo - ha concluso Pasquali - l’industria è pronta a dare il suo contributo al legislatore”. (Rin)