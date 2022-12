Romania-Usa: Kathleen Kavalec confermata futura ambasciatrice statunitense in Romania  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione plenaria del Senato degli Stati Uniti ha confermato il futuro ambasciatore , Kathleen Kavalec. L'annuncio è stato dato su Facebook da Andrei Muraru, ambasciatore della Romania a Washington. Ora Kavalec deve prestare giuramento. Kavalec ha 36 anni di esperienza in diplomazia. La sua carriera include anche incarichi come: Direttore dell'Ufficio per gli Affari Russi e Vice Capo Missione della Missione UNESCO degli Stati Uniti a Parigi, Francia; funzionario per gli affari culturali presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Bucarest, Romania; Consigliere politico presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, Ucraina; funzionario politico presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, Russia (due volte). Kavalec ha supervisionato i principali programmi di assistenza estera degli Stati Uniti come vice coordinatore per l'assistenza presso l'Ufficio europeo e direttore per la prevenzione dei conflitti presso l'ufficio del coordinatore per la ricostruzione e la stabilizzazione. A Washington, è stata responsabile della gestione legislativa presso l'Ufficio degli affari legislativi e direttrice dell'unità economica presso l'Ufficio del coordinatore per l'assistenza ai nuovi Stati indipendenti. Nata in California, Kathleen Ann Kavalec ha conseguito una laurea in scienze politiche presso l'Università della California e un master in diplomazia presso la Georgetown University di Washington nel 1984. Oltre all'inglese e al romeno, Kavalec parla anche francese, portoghese, spagnolo, russo e Ucraino. (Res)