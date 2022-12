Imprese: Roberto Grassi confermato presidente di Confindustria Varese per 2023-24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio generale di Confindustria Varese ha confermato questa mattina che Roberto Grassi sarà presidente di anche per il biennio 2023-2024. A proporre il voto sulla conferma di Grassi per altri due anni è stata la commissione di designazione, composta dai tre Past President Giovanni Brugnoli, Riccardo Comerio e Alberto Ribolla, che ha svolto una consultazione allargata dei rappresentanti del Consiglio Generale della Confindustria varesina. Risultato: "L'ampio gradimento dell'operato del consiglio di presidenza in carica e, in particolare, del Presidente Grassi, e l'unanime richiesta di estendere il suo mandato". Nella lettera con cui la commissione di designazione ha comunicato al presidente Grassi e al Consiglio Generale i risultati della consultazione si legge: "Non può sfuggire a nessuno che alle numerose tensioni economiche che le imprese stanno vivendo a causa delle crescenti problematiche internazionali, si aggiunge per il nostro spaccato associativo la grande sfida dell'implementazione del Piano Strategico #Varese2050 per la competitività del territorio, varato dalla nostra Associazione e presentato nel corso dell'ultima Assemblea Generale. Particolare rilevanza, all'interno delle attività previste dal Piano, assume il visionario progetto Mill, da rendere ora concreto". Sfide che rendono "necessarie – secondo la commissione di designazione e il Consiglio Generale di Confindustria Varese – chiarezza di vedute e immediatezza di azione". La rielezione di Roberto Grassi sarà ufficiale solo dopo il voto che si terrà durante l'assemblea generale 2023 di Confindustria Varese, durante la quale i delegati saranno chiamati a eleggere anche i Vicepresidenti che lo accompagneranno durante il biennio. (segue) (Com)