Imprese: Roberto Grassi confermato presidente di Confindustria Varese per 2023-24 (2)

- Grassi sarà, così, il primo presidente di Confindustria Varese a ricoprire l'incarico per un secondo mandato. Un'eccezione che sarà, però, un unicum come già dichiarato da Grassi e come da regolamento di Confindustria e da statuto di Confindustria Varese. L'alternanza ai vertici della rappresentanza industriale varesina rimane, dunque, un principio cardine della sua vita associativa: "Un valore che, perpetrato nel tempo – scrive Grassi nella lettera di accettazione del secondo mandato – ci ha sempre garantito un corretto e sano ricambio di visione e un indispensabile adeguamento di competenze. Aspetti fondamentali per tenere in vita e al passo con la modernità la nostra Associazione". Il "difficile periodo economico e sociale che stiamo attraversando", il lancio del Piano Strategico #Varese2050, "il momento che non concede soste o tentennamenti", "la lusinghiera fiducia ricevuta dai colleghi", l'appoggio avuto "dalla mia famiglia e dai collaboratori più stretti in azienda": queste le motivazioni che hanno condotto Roberto Grassi ad accettare, "con lo stesso spirito di servizio di questi quattro anni", la richiesta della commissione di designazione di sottoporre al consiglio generale il prolungamento del mandato. "Ringrazio dal profondo del cuore – chiosa Grassi – tutti i componenti del Consiglio Generale di Confindustria Varese e i componenti della commissione di designazione. Mi impegno sin da ora a proseguire nel solco del cammino che ci siamo prefissati con il Piano Strategico #Varese2050 e con la costruzione dell'ambizioso progetto di Mill". (Com)