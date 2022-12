Energia: Pichetto Fratin, governo punta ad autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su fronte energetico il governo Meloni “ha fatto una scelta precisa, ovvero rendere l'Italia autonoma e centrale in ambito Mediterraneo ed europeo e così creare le condizioni per guidare il grande cambiamento che stiamo vivendo e che ha effetto sul clima e sul nostro sistema produttivo”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo nel corso della seconda giornata delle celebrazioni per i 10 anni di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. Con il conflitto in Ucraina, ha aggiunto il ministro, ci siamo resi conto che “dipendevamo da terzi per l'energia e anche oggi purtroppo oggi continuiamo a dipendere da terzi, quindi c'è la necessità di renderci autonomi, che significa diversificare le fonti energetiche”. In questo senso, anche grazie alle rinnovabili, abbiamo “un percorso per un’autonomia che possiamo aggiungere in qualche anno, non tantissimi”, ha poi concluso. (Rin)