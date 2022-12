Giappone: governo approva revisione delle politiche di difesa e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio della Difesa del Giappone dovrebbe passare da 5.200 miliardi di yen a 6.500 miliardi di yen (circa 47 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 2023. Il consistente aumento degli stanziamenti è il primo passo verso l’incremento della spesa militare giapponese al 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil), in linea coi Paesi della Nato. Già la prossima settimana la coalizione di governo conservatrice dovrebbe presentare una proposta di riforma fiscale per finanziare l’aumento del bilancio della Difesa, che dovrebbe poggiare tra le altre cose su un aumento graduale della tassazione a carico delle imprese e sul tabacco a partire dal 2024. (Git)