Spazio: Urso, Italia grande attore globale che vuole proseguire la sue leadership spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Alla ministeriale abbiamo dimostrato la volontà italiana di continuare ad essere nella leadership spaziale in Europa”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, intervenendo al convegno “Una Legge italiana per lo Spazio”, in corso alla Camera dei deputati in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio 2022. “Abbiamo scienza, tecnologia e una miriade di piccole e medie imprese - ha sottolineato Urso - un patrimonio tipico del nostro sistema produttivo”. “Alla ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea di Parigi siamo risultati al terzo posto come contributore a pochissima distanza da Francia e Germania, siamo uno dei grandi attori globali”, ha concluso il ministro del Made in Italy. (Rin)