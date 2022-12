Energia: Repsol acquista Asterion Energies per 560 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha annunciato oggi l'acquisizione di Asterion Energies dal fondo infrastrutturale europeo Asterion Industrial per 560 milioni di euro. L'azienda ha dichiarato che l'accordo rappresenta un importante traguardo nella sua ambizione di diventare un attore globale nel settore delle energie rinnovabili e rafforza la sua posizione nei mercati chiave in Europa. Asterion Energies, una piattaforma di sviluppo creata da Asterion nel 2019, gestisce un portafoglio di progetti principalmente in fase di sviluppo da 7 gigawatt (GW) in Spagna (84 per cento), Italia (12 per cento) e Francia (4 per cento) e dispone, inoltre, di un team esperto nello sviluppo di progetti rinnovabili e di stoccaggio che si unirà all'ambizioso piano di crescita di Repsol in questo settore. (Spm)