Mozambico: terrorismo, governo formalizza partecipazione milizie e volontari al fianco dell'esercito

22 luglio 2021

- Il parlamento del Mozambico ha approvato un disegno di legge che legalizza il coinvolgimento delle forze locali nella lotta contro i jihadisti nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Il ministro della Difesa Cristovao Chume, che ha presentato il disegno di legge in parlamento, ha detto ai media che l'esercito mozambicano non era abbastanza forte per affrontare da solo le attività jihadiste e che per questo sono state integrate forze ulteriori. Per Chume, c'è un urgente bisogno di istituire forze locali per rafforzare l'esercito “nel combattere e contenere la diffusione delle incursioni jihadiste”, affermando che le milizie locali proteggeranno gli insediamenti comunitari e le infrastrutture pubbliche e private, in modo simile alle strategie utilizzate in altre giurisdizioni in cui la sicurezza nazionale è stata compromessa. Con la misura, il governo mozambicano formalizza una situazione che di fatto esiste già: le milizie locali, alcune delle quali formate da ex combattenti volontari, hanno infatti già assistito l'esercito mozambicano e i suoi alleati ruandesi e del blocco regionale dell'Africa meridionale (Sadc) nei combattimenti contro i jihadisti.(Res)