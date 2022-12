© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevalenza di nubi su tutti i settori e per l'intera giornata. Qualche schiarita sarà possibile dal pomeriggio sui settori occidentali. Precipitazioni possibili nella prima parte del giorno, in forma locale e debole, su Alpi/Prealpi e bassa pianura orientale. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature minime in pianura tra 1-5 °C, massime tra 4-7 °C. (Rem)