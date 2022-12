Bangladesh: leadership celebra Giorno della Vittoria, anniversario ricordato anche in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh celebra oggi il Giorno della Vittoria, in ricordo del 16 dicembre 1971, quando il Pakistan dichiarò la resa nella guerra di liberazione bengalese. Per l’occasione il presidente, Abdul Hamid, e la prima ministra, Sheikh Hasina, insieme ad alti funzionari civili e alti ufficiali militari, hanno reso omaggio ai caduti per la liberazione al Mausoleo nazionale di Savar, alle porte di Dacca. La premier Hasina si è poi recata a Dhanmondi, sempre nella capitale, per far visita al Memoriale di Sheikh Mujibur Rahman, suo padre e padre della nazione: figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione e primo presidente del Paese tra il 1971 e il 1972, fu poi primo ministro e morì assassinato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito nel 1975. (segue) (Inn)