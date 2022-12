Arabia Saudita: Iveco, nuova sfida nel rally Dakar 2023, la corsa sulle dune più attesa dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco parteciperà ancora una volta allo storico Rally Dakar con due nuovi team: Boss Machinery Team de Rooy Iveco ed Eurol Team de Rooy Iveco stanno scaldando i motori in vista della Dakar, il rally più estremo del mondo, che si svolgerà per la quarta volta in Arabia Saudita dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. Iveco sarà fornitore ufficiale dei due team e metterà a loro disposizione veicoli, motori e ricambi. Tutti i veicoli Iveco Powerstar dispongono di motori Iveco Cursor 13 in grado di erogare fino a 1.000 cv, appositamente progettati da FPT Industrial, il brand di Iveco Group dedicato ai sistemi di propulsione, con i recentissimi aggiornamenti all’assetto delle sospensioni e ai sistemi di gonfiaggio degli pneumatici. La nuova edizione del rally Dakar, che vedrà gareggiare 365 veicoli, torna in Arabia Saudita con un nuovo percorso che rappresenterà una vera e propria prova di resistenza in condizioni estreme. (segue) (Com)