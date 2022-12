Arabia Saudita: Iveco, nuova sfida nel rally Dakar 2023, la corsa sulle dune più attesa dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti copriranno una distanza totale di oltre 8.500 km su terreni pericolosi, partendo dalle coste del Mar Rosso per tagliare il traguardo a Damman, dalla parte opposta della Penisola Arabica. Per questa nuova edizione, il livello di difficoltà è stato ulteriormente innalzato: i piloti dovranno cimentarsi in quasi 5.000 chilometri di prove speciali già nel prologo della competizione, oltre a 14 tappe, inclusa una corsa di quattro giorni nell’oceano di dune dell’Empty Quarter e una tappa “maratona” in cui gli equipaggi e i mezzi gareggeranno senza assistenza. Fabio Santiago, Head of Marketing and Product Management Iveco Truck Business Unit, ha affermato: “Siamo impazienti di vedere i nostri Iveco Powerstar mostrare ciò di cui sono capaci in quello che sarà a tutti gli effetti il più difficile rally Dakar in Arabia Saudita. I nostri team spiccano per la geniale commistione di piloti esperti e giovani talenti che condividono la fame di vittoria e la determinazione nello spingere se stessi e i loro veicoli oltre il limite. Insieme ai nostri efficienti Iveco Powerstar ad alte prestazioni, i nostri piloti sono una combinazione vincente e non vedono l’ora di intraprendere la sfida!” (Com)