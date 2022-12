Veneto: Zottis (Pd), nel bilancio regionale 50 mila euro per decentramento amministrativo veneto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di bilancio "sono stati inseriti 50 mila euro aggiuntivi per finanziare la legge regionale 16/93 per 'il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale'. La dotazione del fondo è stata così portata da 110 mila a 160 mila euro". Lo ha dichiarato Francesca Zottis, vicepresidente del consiglio regionale del Partito Democratico, che ha presentato un emendamento riguardante il tema. "Si tratta di un risultato importante, frutto di una scelta trasversale tra le forze politiche, che è di rilievo per questo territorio". Il Veneto orientale "con le sue specificità, i suoi amministratori, le sue realtà associative e produttive, ha saputo dimostrare di essere centrale nell'economia veneta. La legge n. 16 compie 30 anni nel 2023 e nel tempo è stata modificata, restando sempre valida ed attuale, visti i risultati prodotti. Un modello a sostegno di quella vera identità – ha spiegato Zottis - che anche con questa decisione continuiamo a riconoscere e potenziare. Ringrazio in questo senso l'assessore al Bilancio Calzavara per aver accolto questa istanza". (Rev)