Aerospazio: Crosetto, auspicabile evoluzione normativa per tutelare interessi nazionali

22 luglio 2021

- È auspicabile una evoluzione normativa che consenta una puntuale definizione dei ruoli e delle funzioni dei compiti per individuare un perimetro di azione difesa nell’ottica della tutela e della protezione degli interessi nazionali nello spazio. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla conferenza “Una Legge italiana per lo Spazio". Secondo Crosetto, serve non solo un approccio di questo tipo sul piano militare, ma “sarebbe altrettanto necessario individuare responsabilità e competenze anche negli assetti non prettamente militari”.(Res)