Regno Unito: vendite al dettaglio diminuite dello 0,4 per cento

- Il volume delle vendite al dettaglio nel Regno Unito è diminuito dello 0,4 per cento tra ottobre e novembre. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ons). Come riporta il "Financial Times", gli economisti si aspettavano un aumento dello 0,3 per cento. Il direttore delle statistiche economiche dell'Ons, Darren Morgan, ha dichiarato: "Le vendite al dettaglio sono diminuite complessivamente a novembre, trainate da un notevole calo per i rivenditori online, con le offerte del Black Friday che non sono riuscite a far registrare il consueto aumento in questo settore". I volumi di vendita nei tre mesi precedenti a novembre sono diminuiti del 2,2 per cento rispetto al trimestre precedente. (Rel)