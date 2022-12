Spazio: Urso, Italia e Ucraina partner, insieme ad altri Paesi ci siamo esposti per ingresso Kiev in Esa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “L’Italia e l’Ucraina stanno lavorando molto nell’aerospazio, insieme ad altri Paesi ci siamo esposti per ingresso Ucraina in Esa”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo al convegno “Una Legge italiana per lo Spazio”, in corso alla Camera dei deputati in occasione della Giornata nazionale dello Spazio 2022. “I motori dei nostri Vega - ha spiegato Urso - sono in parte prodotti in Ucraina che era la potenza spaziale dell’Unione Sovietica e sullo spazio ci sono le maggiori ricadute delle sanzioni contro la Russia”. (Rin)