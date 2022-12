Bosnia: Dodik su status candidato Ue, 20 miliardi di euro o si tratterà di "un imbroglio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina deve chiedere 20 miliardi di euro all'Unione europea o la questione dello status di candidato sarà "tutto un imbroglio". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, alla notizia della decisione dei leader dell'Ue di concedere al Paese la candidatura all'adesione all'Ue. Lo riporta l'emittente "N1". Dodik ha affermato che "proporrà a tutti gli attori politici in Bosnia Erzegovina di chiedere all'Ue un sostegno finanziario entro il 2027 di 20 miliardi di euro", con cui secondo lui "si consentirebbe, nel rispetto della Costituzione e dell'accordo di Dayton, di allineare le nostre leggi, norme e istituzioni a quelle dell'Ue entro il 2027. Tutto il resto è un imbroglio", ha scritto Dodik su Twitter. "È giunto il momento per l'Ue e noi in Bosnia Erzegovina e nelle entità, insieme e come partner, di finalizzare questo processo con reciproca soddisfazione", ha affermato Dodik. I leader dei Paesi membri hanno concordato ieri durante il Consiglio Ue di concedere alla Bosnia Erzegovina lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione. (Seb)