Spazio: Crosetto, negli ultimi anni andamento a “corrente alternata”, serve visione globale

22 luglio 2021

- “Negli ultimi anni abbiamo proceduto a corrente alternata” in materia di Spazio. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla conferenza “Una Legge italiana per lo Spazio". Il ministro ha sottolineato la necessitò di una “visione globale” in modo da non considerare lo spazio un “luogo dove costruire recinti che dividano le poche forze” e per questo “serve una totale sinergia come era stato approvato con la prima legge col Comit”. Su quest’ultimo punto, Crosetto ha sottolineato l’importanza della “logica” dietro questo tipo di strumento, ovvero “l’idea che lo Stato avesse un luogo fisico dove potere mettere insieme tutte le competenze, idee e le visioni e farne una sintesi”. “Non vorrei che per eliminare un strumento che magari non funziona eliminassimo la necessità per la quale era stato creato quello strumento”, ha concluso il ministro.(Res)