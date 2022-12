Libia: inviato Onu Bathily terrà oggi briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, terrà oggi un briefing al Consiglio di sicurezza sulla situazione nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto la missione in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. L’informativa sarà trasmessa in diretta sulla televisione digitale delle Nazioni Unite alle 16 italiane. (Lit)