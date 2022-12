Libia: ambasciatore Cina, sosteniamo il completamento delle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene il completamento del percorso per arrivare alle elezioni in Libia. Lo ha detto l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Libia, Wang Zhimin, durante la sua prima visita all'Alta Commissione elettorale nazionale. Il diplomatico cinese ha elogiato gli sforzi compiuti dalla commissione nel corso di un colloquio con il presidente della Commissione elettorale, Imad al Sayeh, secondo quanto riferisce il sito web dell’emittente “Libya al Hadath”. (Lit)