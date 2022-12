Libia: riaperti varchi di sicurezza tra Abu Grein e Sirte con il sostegno dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati riaperti in Libia i varchi di sicurezza lungo la strada costiera che collega le località di Abu Grein e Sirte, dopo la fornitura di ambulanze, attrezzature e i lavori di ripristino con il sostegno dell'Unione Europea. "Siamo molto soddisfatti del grande lavoro che i libici dell'est e dell'ovest hanno svolto per mantenere la strada costiera aperta e sicura", ha detto l'ambasciatore dell'Unione Europea in Libia, Jose Sabadell, durante la cerimonia di apertura. In un post su Twitter, il diplomatico spagnolo ha aggiunto che la strada costiera è “l'ancora di salvezza della Libia che consente la circolazione di persone e merci e un elemento chiave dell'accordo di cessate il fuoco”. (Lit)