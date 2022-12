Libia: vicepresidente Al Lafi discute con inviato della Francia delle risorse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del presidente francese in Libia, Paul Soler, ha intrattenuto ieri sera una conversazione telefonica con il vicepresidente del Consiglio presidenziali libico, Abdullah Al Lafi, incentrata sugli “ultimi sviluppi della situazione politica nel Paese e del meccanismo per distribuire le risorse finanziarie in modo trasparente ed equo". Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio libic. Soler ha affermato che "la Francia sostiene tutte le soluzioni che portano ad un accordo complessivo a cui partecipano tutte le parti", così come gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, e del Consiglio presidenziale "al fine di trovare soluzioni che portino il Paese alla stabilità e alle elezioni". I due hanno discusso anche del dossier sicurezza, del sostegno al percorso del Comitato militare 5+5 (formato da cinque ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest del Paese nordafricano) e del piano per la partenza di mercenari e combattenti stranieri dalla Libia. Da parte sua, Al Lafi ha ribadito “l'importanza del progetto di riconciliazione nazionale come elemento essenziale per raggiungere la stabilità in Libia, al fine di raggiungere una soluzione politica che contribuisca allo svolgimento delle elezioni, secondo una base costituzionale concordata”. Il Consiglio di presidenza, ha aggiunto il politico libico originario della Tripolitania, è in procinto di mediare un incontro tra la presidenza della Camera dei rappresentanti dell’est e dell'Alto Consiglio di Stato dell’ovest “per risolvere i punti controversi della base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni”. (Lit)