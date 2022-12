© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino libico sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988, Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, è stato trasferito dalla sua prigione a Washington in ospedale a causa delle sue condizioni di salute. Lo ha riferito il sito web d’informazione "Afrigate", citando proprie fonti. (Lit)