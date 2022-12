Libia-Egitto: presidente Menfi incontra Al Sisi a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, a margine del vertice Usa-Africa a Washington. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica egiziana, Bassam Radi. Durante l'incontro, i due hanno discusso degli sviluppi politici libici. Al Sisi ha sottolineato la ferma posizione dell'Egitto nel sostenere gli sforzi del Consiglio presidenziale libico per aiutare i libici a creare il clima necessario per l'attuazione in simultanea di elezioni presidenziali e parlamentari al fine di porre fine alla crisi attuale. Da parte sua, Menfi ha affermato "il grande apprezzamento per il ruolo vitale dell'Egitto per ripristinare la pace e la stabilità in Libia, alla luce delle relazioni fraterne e storiche che legano i due Paesi fratelli". (Lit)