Usa: F-35 si schianta in fase di atterraggio in Texas, pilota si salva eiettandosi

- Un cacciabombardiere F-35B Lightning II in dotazione alle forze armate degli Stati Uniti si è schiantato ieri mentre effettuava una manovra di atterraggio verticale su una pista della Naval Air Station Joint Reserve Base a Forth Worth, nel Texas. Secondo l'emittente televisiva "Nbc", il pilota del velivolo si è salvato azionando il seggiolino eiettabile. Un video dell'incidente mostra il velivolo "rimbalzare" sulla superficie della pista, e poi urtarla con il muso, continuando a vorticare su sé stesso. Il colosso aerospaziale Lockheed Martin, costruttore del velivolo, ha diffuso una nota in merito all'incidente, affermando che "la sicurezza è la nostra priorità, e seguiremo il nostro protocollo di indagine". Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alle cause dell'incidente. All'inizio di dicembre un altro F-35B, in dotazione al Corpo dei Marine degli Stati Uniti, aveva subito un'avaria in fase di rullaggio nella base aerea di Kadena, in Giappone. (Was)