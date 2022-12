Germania: Bundesbank prevede contrazione Pil dello 0,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank prevede che, nel 2023, il Pil della Germania subirà una contrazione dello 0,5 per cento dopo una crescita dell'1,8 per cento nell'anno che sta per concludersi. L'inflazione scenderà dall'8,6 per cento del 2022 al 7,2 per cento del 2023. Secondo il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, è probabile che nel prossimo anno “inizialmente” il Pil si riduca per riprendersi “in maniera graduale” nel secondo semestre. A gravare sull'economia della Germania sono soprattutto gli alti costi dell'energia dovuti alla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Inoltre, il significativo aumento generale dei prezzi frena i consumi. “L'inflazione è alta e scenderà soltanto gradualmente”, ha affermato Nagel. Nel 2024, l'indicatore dovrebbe toccare il 4,1 per cento. Secondo le previsioni della Bundesbank, il Pil dovrebbe tornare a crescere dell'1,7 per cento nel 2024 . Gli ultimi dati segnano una correzione al ribasso delle stime pubblicate dalla banca centrale tedesca a giugno. Allora, l'espansione del Pil era prevista all'1,9 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023. Per l'inflazione, i risultati erano del 7,1 per cento nell'anno in corso, 4,5 per cento nel prossimo e 2,6 per cento nel 2024. (Geb)