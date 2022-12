Usa-Kenya: Blinken incontra presidente Ruto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha incontrato il presidente del Kenya William Ruto, a margine del summit Usa-Africa che si è tenuto in questi giorni a Washington. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, secondo cui Blinken ha ribadito l'importanza attribuita dagli Stati Uniti al partenariato strategico con il Kenya, e ha ringraziato quel Paese africano per la collaborazione nel Consiglio di sicurezza Onu. Il segretario ha inoltre riconosciuto la leadership del Kenya sul fronte delle sfide di sicurezza regionale che interessano l'Etiopia settentrionale, la Repubblica democratica del Congo, il Sud Sudan e la Somalia. (Was)