Usa: immigrazione, giudice federale blocca revoca della politica "Remain in Mexico"

- Un giudice federale ha bloccato il tentativo dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden di annullare la politica "Remain in Mexico" varata dal suo predecessore Donald Trump. La politica, adottata nel 2019 e nota ufficialmente come "Migrant Protection Protocols", prevede l'obbligo per i richiedenti asilo in arrivo al confine meridionale degli Stati Uniti di attendere in territorio messicano la valutazione delle loro richieste di asilo. Secondo il giudice, la politica dovrebbe rimanere in vigore sino a quando le autorità giudiziarie si saranno espresse in merito alle iniziative legali intraprese da Texas e Missouri, nel tentativo di impedire all'amministrazione Biden di revocare il provvedimento. A giugno la Corte Suprema ha stabilito in linea di principio che revocare la politica "Remain in Mexico" non comporterebbe una violazione delle leggi federali sull'immigrazione. Il Texas e altri Stati Usa affermano che decine di migliaia di migranti si siano ammassati a sud del confine Usa in attesa della revoca del provvedimento, nel contesto di una crisi migratoria senza precedenti che quest'anno ha visto oltre 2,5 milioni di migranti attraversare illegalmente il confine. (Was)