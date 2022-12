Francia: incendio in un edificio nei pressi di Lione, 10 morti e 14 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio divampato nella notte in un edificio a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione, nella Francia centro-orientale, ha provocato la morte di dieci persone, di cui cinque bambini. Lo ha riferito la prefettura locale, secondo cui a causa del rogo vi sono anche 14 persone ferite, di cui quattro in gravi condizioni. Le fiamme sono partite dal piano terra per poi propagarsi verso i piani superiori. Il disastro, la cui "origine è sconosciuta" e che "ora è stato estinto", è scoppiato poco dopo le 3 di notte in un edificio di sette piani e ha mobilitato quasi 170 vigili del fuoco, secondo la nota della prefettura. (Frp)