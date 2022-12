Pnrr: Fitto, rivediamo il Piano e spendiamo i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Politica di Coesione e del Sud, Raffaele Fitto, in una intervista al "Mattino Top 500" spiega che "la manovra varata in così poco tempo, ma con obiettivi politici chiari, non permetteva di fare di più". Nel contempo ricorda che l'esigenza di rimodulare il Pnrr, tenendo conto dell'aggravio di costi prodotto dall'aumento delle materie prime e dell'energia, rimane sul tappeto come l'impegno di tutto il governo per ridurre il divario tra Sud e il resto del Paese che nel 2023 rischia di allargarsi ulteriormente. "Le questioni sono due - spiega il ministro-. La prima si riferisce a un dato oggettivo. Ci sono 120 miliardi di opere pubbliche, sui 230 totali del Pnrr, e c'è un aumento delle materie prime del 35 per cento. Il Piano quindi va probabilmente implementato, e anche armonizzato con il Fondo di sviluppo e coesione, i cui soldi sono stati spesi solo in minima parte tra il 2014 e il 2021, mentre ora, in tre anni dovremmo spendere il triplo". Poi, insiste Fitto, "c'è l'altra questione: la Commissione europea che adotta il Piano del Repower Eu per l'infrastrutturazione energetica ci dà delle indicazioni. Ma il nostro Paese non può, ad oggi, utilizzare ulteriori risorse a debito. Quindi l'Italia deve formulare e approvare la sua proposta, e anche questo è elemento che entra nel Pnrr". Un quadro, argomenta il ministro, "che deve essere condiviso nel suo divenire con la Commissione. Come peraltro indica la scelta del presidente del Consiglio, Meloni: che ha voluto connettere queste deleghe in capo ad un unico ministero". (segue) (Res)