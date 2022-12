Pnrr: Fitto, rivediamo il Piano e spendiamo i fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitto osserva inoltre che rivedere i dogmi non vuol dire solo che l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia rischia di compromettere opere per decine di miliardi previste dal Pnrr. Significa anche prendere atto che molti strumenti di programmazione non dialogano tra di loro, come lo stesso Pnrr e il Fondo sviluppo e coesione. O che "progetti pensati prima dell'inizio del ciclo di utilizzo dei fondi europei rischiano di essere superati di fronte a scenari totalmente nuovi come la guerra in Ucraina". I precedenti non sono peraltro incoraggianti: a tutt'oggi, la spesa dei Fondi strutturali europei e del Fondo nazionale di sviluppo e coesione è in ritardo ("In 8 anni speso solo il 50 per cento"). Di sicuro il lavoro di ricognizione sulla spesa è già iniziato, Regioni e ministeri sono stati sollecitati a fare il punto della situazione. Ma intanto, riconosce il ministro, "l'Italia è a due velocità"; tutte le regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa come documentato dall'ottavo Rapporto della Coesione curato dall'Ue; e i Paesi nordici non credono che si debba continuare a destinare soldi al Mezzogiorno visto che non sono stati utili finora a ridurre il divario. "Siamo al paradosso: facciamo come governo una manovra concreta e realistica in soli 20 giorni e ci sono ancora centinaia di miliardi da spendere, soprattutto al Sud", ha concluso Fitto. (Res)