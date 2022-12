Pensioni: Durigon, il taglio del sussidio non è un dramma.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le pensioni sono in cima ai pensieri di Claudio Durigon. Il fatto che la Commissione europea abbia criticato quota 103 "non è un problema", sulle minime si sta cercando di "dare una risposta più forte" e Opzione donna "verrà riportata nei termini originari, ma poi va superata". Secondo il sottosegretario leghista al Lavoro, poi, l'ulteriore taglio del reddito di cittadinanza per gli occupabili, tra 7 mesi invece di 8, è "fattibile senza stracciarsi le vesti". "Tutta la tempistica di questa manovra - spiega il sottosegretario alla "Stampa" - è anomala, visto che il governo è in carica da un mese e mezzo. Poi ci sono emendamenti che devono essere valutati, bisogna aspettare le risposte del ministero dell'Economia, qualche ritardo è inevitabile. Ma sono certo che nessuno voglia finire in esercizio provvisorio e non ci finiremo". Tra i nodi da sciogliere c'è quello delle pensioni: su quota 103 vi è arrivata la bacchettata di Bruxelles: "Non mi pare ci siano stati problemi l'anno scorso, quando abbiamo fatto quota 102 con il governo Draghi. Questa è solo un'altra finestra di uscita che garantiamo, in attesa della complessiva riforma delle pensioni che realizzeremo l'anno prossimo, facendo capire anche in Europa la differenza tra previdenza e assistenza". (segue) (Res)