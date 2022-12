Pensioni: Durigon, il taglio del sussidio non è un dramma. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per quel che riguarda invece il taglio di un altro mese di reddito di cittadinanza per gli occupabili: "C'è una discussione, è un'ipotesi su cui non farei allarmismi, anche perché stiamo comunque parlando di persone che possono e devono andare a lavorare. Il punto non è un mese in più o in meno, ma invertire la tendenza del reddito a tempo indeterminato. Da parte di Conte e M5S la drammatizzazione è eccessiva". Capitolo Pos: "Non ci sono barricate per tenere la soglia dei 60 euro, non c'erano nemmeno prima del giudizio della Commissione europea. Valuteremo una soglia più bassa". La Bce invita l'Italia a ratificare il Mes: "Giorgetti ha chiarito la nostra posizione. A mio avviso il Mes è uno strumento quasi superato, c'è il Pnrr, che ha anche più vincoli. Detto ciò, si esprimerà il Parlamento e credo che terremo fede agli impegni presi in Europa: ratificare il Mes non vuol dire utilizzarlo", ha concluso Durigon. (Res)