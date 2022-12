Lavoro: Brugnoli (Confindustria), l'occupabilità giovanile è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno di facilitare l'ingresso del giovani nel mondo del lavoro. L'industria italiana si è messa a disposizione, per senso di responsabilità verso il Paese e per favorire l'occupabilità dei ragazzi. Le nostre imprese - sottolinea in una intervista al "Sole 24 Ore" Gianni Brugnoli, vice presidente di Confindustria per il Capitale umano - accolgono studenti in alternanza scuola-lavoro, che però è stata letteralmente smontata dai precedenti governi (ha cambiato anche nome, oggi 'Pcto'), penalizzando soprattutto gli istituti tecnici. Le aziende sono il perno degli Its Academy, partecipano attivamente ai dottorati industriali, e la stessa Confindustria mette in campo molteplici iniziative di orientamento, dal Pmi day all'Orientagiovani, da il Post in Fabbrica su Rtl 102.5 alla manifestazione di oggi, ospitata dal Sole24Ore, 'I Fuoriclasse della Scuola', solo per fare degli esempi": "È il momento - continua il vice presidente - di far decollare una grande alleanza pubblico-privato per il futuro dei nostri talenti. Abbiamo il record negativo di nascite, un mismatch virino al 46 per cento, un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 20, tra i peggiori a livello internazionale. Non possiamo tenere più scollegati formazione e mondo produttivo. E sulla scuola serve una visione di lungo periodo, politiche al 2030-2040, come hanno fatto paesi come Cina e Stati Uniti". (segue) (Res)