Lavoro: Brugnoli (Confindustria), l'occupabilità giovanile è cruciale (2)

- Per un programma sull'education di lungo periodo, "intanto dobbiamo mettere a terra il Pnrr che stanzia circa 30 miliardi per scuola, università e ricerca. Al ministro Giuseppe Valditara chiedo di accelerare sull'attuazione della riforma degli Its Academy, visto che mancano ancora 18 provvedimenti da varare. Gli Istituti tecnologici superiori sono un passepartout per l'occupazione giovanile e una fucina di innovazione. Occorre poi rilanciare gli istituti tecnici, anch'essi in chiave di maggiore digitalizzazione, 4.0, e legame con il territorio. L'industria sta cambiando a una velocità impressionante e se gli studenti vogliono vedere un macchinario di ultima generazione lo possono vedere solo in un'azienda". In quest'ottica orientamento e scuole innovative sono fondamentali: "Non c'è dubbio. L'orientamento, una riforma prevista dal Pnrr e da adottare entro dicembre, va fatto seriamente, e occorre partire già alle medie. Abbiamo bisogno di più tecnici, di più laureati nelle discipline scientifico-tecnologiche (le cosiddette materie Stern) e per questo è fondamentale aiutare famiglie e studenti a scegliere con consapevolezza. Dobbiamo uscire dalla logica di risposte dettate dalla sola emergenza del momento, e costruire un progetto Paese che veda scuola e impresa dalla stessa parte, finalmente alleate", ha concluso Brugnoli. (Res)