Regionali: Moratti, il mio progetto può superare la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letizia Moratti è delusa dal Pd che invece di raccogliere il suo invito, in Lombardia ha scelto l'alleanza con i Cinque stelle: "Rispetto le scelte dei partiti, - dice l'ex sindaca di Milano a "Repubblica" - ma mi sembra una decisione strana: nel Lazio hanno scelto di allearsi con il Terzo polo, in Lombardia con il M5S ma il Movimento è più forte nel Centro Sud che al Nord". Ha aperto un dialogo con +Europa: "Sono un partito liberale, riformista e coerentemente non possono ritrovarsi in un'alleanza con Pd e Cinque stelle. Penso che valuteranno altre opzioni. La formazione liberale già mi sostiene". Quanto ai transfughi leghisti: "Anche con loro posso solo dire che il dialogo è aperto". Secondo la Moratti, "i lombardi valuteranno bene la persona più che i partiti di appartenenza. Si tratta di saper amministrare. Avere esperienza e competenza e capacità di gestire situazioni complesse. Credo di averlo dimostrato". (segue) (Res)