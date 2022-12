Regionali: Moratti, il mio progetto può superare la Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia - continua - non cresce da dieci anni. Due province sono sotto la media del Pil italiano e due sono al limite. L'indice di competitività è sotto la media europea. C'è un elevato numero di giovani che non studiano e non lavorano. In Italia, siamo la penultima regione per investimento in cultura. Non direi che la Lombardia stia brillando". Se fosse eletta, il suo primo provvedimento sarebbe "un accordo di programma per portare in Lombardia i mille miliardi che la comunità finanziaria di Londra mi ha detto di essere disposta a dare". I punti del suo programma in sintesi: "Sanità, servizi, sicurezza". La sua candidatura potrebbe far da ponte per un nuovo progetto politico: "Non ho alcuna ambizione a livello nazionale, ma è un progetto che può andare oltre i confini regionali", ha concluso la Moratti. (Res)