Regionali: Feltri, mi candido in Lombardia

- 'Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d'Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto'. Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero affida a un tweet la sua guarigione dal cancro al seno e la sua nuova discesa in campo dopo essere stato capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Milano. Il direttore racconta al "Corriere della Sera che "con l'inizio dell'autunno non ho più avuto alcun problema e questo mi dà la voglia di fare qualcosa di fresco e di nuovo". Consigliere regionale: "Be' sì, perché no, può essere un'esperienza divertente". Poi spiega com'è nata questa candidatura, non glielo ha chiesto Giorgia Meloni: "No, sono stato io ad avvisarla che mi sarei voluto candidare e lei è stata molto contenta". Con Letizia Moratti, che sfida il governatore Fontana, Feltri non è mai stato tenero. Titolo in prima pagina di Libero quando Moratti introdusse Ecopass a Milano: 'Scusa Moratti, ma sei scema?'. (segue) (Res)