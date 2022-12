Regionali: Feltri, mi candido in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho niente contro Moratti, anzi la stimo molto - confessa il direttore - soprattutto quando da presidente della Rai riuscì per la prima volta nella storia della televisione pubblica a raggiungere il pareggio di bilancio, ma la politica è un'altra cosa. Che si metta a fare il capo di un partito e di un movimento non mi sembra pane per i suoi denti. Non la vedo capace di orchestrare un gioco politico efficace". Non va meglio a Pierfrancesco Majorino. Anche in questo caso, Libero non ha risparmiato forti critiche al candidato del centrosinistra: "Preferisco stendere un velo pietoso. Perché mi sembra un personaggio di altri tempi, di una sinistra anni 5o. Una mentalità che a me non piace. Per amor di Dio, non ho niente di personale contro di lui, ma piuttosto che farmi governare da Majorino torno in clinica", ha concluso Feltri. (Res)