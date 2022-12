Istruzione: Valditara, il mio impegno per l'educazione stradale nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione sarà mercoledì prossimo, "proprio sulla sicurezza stradale, così da sviluppare un'azione congiunta ed efficace per la costruzione di una società più responsabile e sicura. Il mio impegno è teso anzitutto a garantire l'effettiva applicazione di quanto prevede la legge sull'educazione civica come insegnamento trasversale, di cui l'educazione stradale è e deve sempre più essere componente essenziale". "Soprattutto, - spiega il ministro - sarà una mia priorità costante la costruzione di una grande alleanza formativa scuolafamiglia, che valorizzi l'educazione stradale come tratto distintivo nel percorso di crescita dei nostri ragazzi e il principio di responsabilità come cardine della convivenza. Quello che abbiamo in mente, e che mercoledì muoverà i primi passi, è un grande sforzo di mobilitazione di tutto il sistema Paese". "Perché certe tragedie non si ripetano, - conclude Valditara - perché vinca la vita". (Res)