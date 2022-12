Ue: Tajani su corruzione, non è un caso italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non credo che la corruzione al Parlamento europeo sia una questione italiana. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Radio anch’io”. “Se ci sono italiani corrotti è giusto che la magistratura li persegua, la corruzione riguarda tutti gli esseri umani. Bisogna essere severi e colpire qulle che persone che, se hanno ricevuto dei soldi per votare in una maniera o l’altra, vengano puniti”, ha detto Tajani. (Res)