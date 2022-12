Usa: la contea di San Bernardino studierà la secessione dalla California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di San Bernardino, una tra le più popolose della California, studierà la secessione da quello Stato. L'amministrazione della contea ha approvato a strettissima maggioranza una risoluzione che ordina ai funzionari locali di studiare l'uscita dalla California, un provvedimento che di fatto comporterebbe la nascita di un nuovo Stato Usa, il primo dopo le Hawaii nel 1959. San Bernardino, sita a est di Los Angeles, conta circa 2,2 milioni di abitanti, ed è politicamente agli antipodi rispetto all'orientamento marcatamente progressista della California. Come ricorda la stampa Usa, la secessione non è una decisione che la contea possa attuare autonomamente, ma sarebbe vincolata all'approvazione della Legislatura californiana e del Congresso federale, che appaiono estremamente improbabili. (Was)